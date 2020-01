Gazzetta - Due club su Tonelli, può già lasciare Napoli in questi giorni. Gaetano piace in B

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Lorenzo Tonelli sarebbe in procinto di lasciare Napoli.

Tonelli

Tonelli tra Sampdoria e Cagliari in Serie A

"Lorenzo Tonelli è destinato ad andare via nei prossimi giorni. Su di lui ci sono Sampdoria e Cagliari. Il difensore gradirebbe entrambe le destinazioni anche se a Genova tornerebbe volentieri, dopo averci giocato nella passata stagione, mettendo insieme 20 presenze e un gol. L’anno scorso, ci andò con la formula del prestito secco. Stavolta, De Laurentiis vuole cederlo a titolo definitivo. Non è stata ancora stabilita, però, una valutazione. Ma i due club si sentiranno presto. In prestito potrebbe andare anche il giovane Gaetano ad un club di serie B".