Tonelli-Fiorentina, Tmw: il difensore accetta solo la cessione definitiva

Fiorentina e Lorenzo Tonelli, arrivano importanti aggiornamenti in merito. Secondo i colleghi di Tuttomercatoweb, infatti, il difensore in uscita da Napoli vorrebbe la cessione solo e unicamente a titolo definitivo:

Per la società gigliata non ci sarebbe il problema della concorrenza di altri club, visto che il centrale è pronto a dire sì soltanto ai viola: se non dovesse trovare l'accordo con la Fiorentina è infatti pronto a restare a Napoli anche nella prossima stagione.

C'è però un altro problema, legato alla formula dell'eventuale trasferimento. Dopo il prestito alla Sampdoria di un anno fa lo stesso Tonelli cerca infatti una sistemazione che possa dargli continuità e non sembra intenzionato ad accettare il prestito, a meno che non ci sia l'obbligo di riscatto, e questo potrebbe rappresentare un problema in più.