Tonelli-Fiorentina, da Firenze: "Pradè fa sul serio, superato uno scoglio nell'organico. La famiglia spera"

Calciomercato Napoli - Nelle scorse ore, in orbita Fiorentina, è circolato il nome di Lorenzo Tonelli, difensore centrale rientrato a Napoli dopo la parentesi in prestito alla Sampdoria. Certo, con i suoi 29 anni, Tonelli non può più essere definito un giovane, ma è senz'altro un rappresentante della città. E con l'età ha acquisito un discreto bagaglio di esperienza. Per di più tra la Fiorentina e il giocatore, già nelle scorse settimane, ci sono già stati contatti.

Mercato Napoli, Tonelli potrebbe andare alla Fiorentina

Secondo quanto risulta a FirenzeViola.it, infatti, già da quando siede sulla poltrona da ds, Daniele Pradè si è interessato al profilo di Tonelli, ed erano anche stati avviati contatti tra le parti che però, almeno fino a poche ore fa, sembravano non portare a risultati concreti. Anche perché ci sono alcuni criteri cui il mercato viola deve rispondere, ed andando a contare il numero di difensori centrali presenti nella rosa di Montella, si capisce anche il perché. Da parte del calciatore poi, c'è piena disponibilità ad accettare la destinazione. Le radici, d'altronde, giocano un certo peso ed inoltre, conscio che servirà lottare per ritagliarsi spazi qualora sia Pezzella che Milenkovic dovessero rimanere, Tonelli non pone da par suo neanche la condizione di essere un titolare assoluto della squadra, accontentandosi di un numero di apparizioni più o meno simile a quanto accaduto nell'ultimo campionato con la Samp, anche per via di problemi fisici che da sempre lo accompagnano. La famiglia poi sarebbe più che lieta di un ritorno di Lorenzo alla Fiorentina.

