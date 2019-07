Tonelli-Betis, il difensore non rientra al momento nei piani del club iberico: la situazione [ESCLUSIVA]

Ultimissime Napoli. Lorenzo Tonelli è un altro nome in uscita dalla SSC Napoli. Il difensore ha solo un altro anno di contratto e non rientra nel progetto tecnico targato Carlo Ancelotti.

Calciomercato Napoli, ecco il prezzo fissato per Tonelli

La valutazione che fanno gli azzurri del cartellino del difensore toscano è di 5 milioni. In Serie A piace molto alle neopromosse Brescia e Lecce, ma c'è il nodo legato all'ingaggio di quasi 1.3 milioni lordi. Nelle ultime ore si è parlato anche di intermediari che hanno proposto il calciatore all'estero, soprattutto al Betis Siviglia. Dal club iberico giungono al momento smentite: Tonelli al momento non è un obiettivo, avendo nella zona centrale difensiva ben quattro calciatori come Feddal, Bartra, Sidnei e Mandi. Solo se uno di questi calciatori uscirà dalla rosa, forse il nome di Tonelli potrebbe entrare tra gli obiettivi.

