TMW - Vicario-Napoli, è la prima scelta estiva se dovesse partire Meret: il prezzo

Calciomercato Napoli - Si prevede un'altra estate movimentata sul fronte Alex Meret, perché nonostante il recente rinnovo di contratto e la ritrovata titolarità tra i pali, il portiere del Napoli ha un contratto fino al 2024 con opzione per una ulteriore legata alle presenze che in estate tornerà di attualità. Questo significa che, esattamente come la scorsa estate, a fine stagione o sarà rinnovo o verranno valutate offerte che non mancheranno dopo una stagione così.

Vicario-Napoli, è l'eventuale sostituto di Meret

Ma chi eventualmente potrebbe essere il sostituto in estate al Napoli di Alex Meret? Tuttomercatoweb fa il nome di Vicario:

"Il preferito è Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli che ha affrontato i partenopei proprio nell'ultimo turno. Classe '96, Vicario ha oggi una valutazione di mercato che si attesta sui 20 milioni di euro".