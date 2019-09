Tmw - Verdi-Torino, il giocatore pronto a partire per milano! Attende il via libera dal Napoli

Calcio mercato Napoli - Simone Verdi può passare al Torino da un momento all'altro prima della chiusura del mercato che si concluderà alle ore 22:00. Arrivano aggiornamenti da Tuttomercatoweb sul suo possibile trasferimento.

Come riportano i colleghi di TMW, l'operazione rimane difficile da chiudere nelle quattro ore che rimangono, ma per quanto riguarda il possibile arrivo di Simone Verdi al Torino (sarebbe un ritorno, ndr), c’è apertura del giocatore e del suo entourage. Il ragazzo per ora non è a Milano, ma se l'operazione si sbloccasse, partirebbe subito per raggiungere la sede del mercato.