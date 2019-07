Tmw - Verdi ma non solo, Samp e Torino si sfidano anche per Rigoni: l'argentino una alternativa all'azzurro

In questa sessione di mercato il nome di Simone Verdi è molto chiacchierato. Sull'ex Bologna, infatti, ci sono da tempo sia il Torino che la Sampdoria ma a tal proposito arrivano delle novità non di poco conto. A quanto pare, infatti, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, queste due squadre si stanno affrontando anche per arrivare ad Emiliano Rigoni. L'argentino sembrava destinato ad accasarsi in blucerchiato ma i granata in queste ore stanno tentando di inserirsi in questa operazione. Ovviamente l'attaccante di proprietà dello Zenit San Pietroburgo è un profilo alternativo rispetto a Verdi.