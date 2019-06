Tmw - Tre club di Serie A su Luperto ma il Napoli fa muro: Ancelotti vuole puntarci ancora

In casa Napoli si lavora per l'erede di Raul Albiol, prossimo a tornare in Spagna. Il primo nome è quello di Kostas Manolas ma nella rosa dei partenopei - oltre Kalidou Koulibaly - sono presenti anche Vlad Chiriches, Nikola Maksimovic e Sebastiano Luperto. Il difensore classe '96 ha collezionato 12 presenze nell'ultima stagione in Serie A e tre in Europa League, con Carlo Ancelotti che fin dal primo giorno del ritiro di Dimaro nel 2018 ha apprezzato le doti del ragazzo rientrato dall'Empoli.

Quale futuro per Luperto? Il Parma, il Genoa - su indicazione di Aurelio Andreazzoli che lo ha allenato proprio in Toscana - e il Cagliari hanno provato a sondare il terreno col Napoli per capire le intenzioni della dirigenza partenopea, ma la risposta del sodalizio azzurro è stata categorica: un rifiuto netto per le Società che hanno bussato alla porta del ds Cristiano Giuntoli, in quanto il Napoli non sembra avere intenzione di trattare la cessione.

Lecce defilato. Nato proprio nel Salento e cresciuto calcisticamente in giallorosso, Luperto è stato accostato alla formazione appena promossa in Serie A ma le strade non sembrano destinate a intersecarsi. De Laurentiis, Giuntoli e Ancelotti puntano fermamente sul ragazzo, mai messo sul mercato dal Napoli in vista della nuova stagione sportiva. Ora Luperto è in vacanza, tornerà in Italia nei prossimi giorni e sarà poi pronto per partire per il Trentino dal 6 luglio. Quando avrà ufficialmente inizio l'annata 2019-2020 del Napoli, con Ancelotti che terrà Luperto alle sue dipendenze anche a Dimaro Folgarida.