TMW - Toronto, forte interesse per Bernardeschi: la situazione

Il Toronto ha messo nel mirino Bernardeschi. Lo scrive il portale TMW che spiega come la squadra che vede anche Lorenzo Insigne in organico sia sulle tracce del calciatore svincolatosi dalla Juventus lo scorso 30 giugno. Anche il Napoli è tra le squadre interessate al trequartista come ha dichiarato pubblicamente De Laurentiis nell'ultima conferenza stampa.

Bernardeschi-Toronto: le ultime

Ecco cosa si legge su TMW

"Dopo Criscito e Insigne possibile un’altra operazione ad effetto per il Toronto. Forte interesse per Federico Bernardeschi. Operazione subordinata all’uscita di Salcedo o Pozuelo. Poi l’assalto decisivo"





