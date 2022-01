Tmw - Tagliafico-Napoli, si inserisce il Barcellona: anche i catalani hanno il nodo della formula

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Uno dei nomi caldi per il mercato del Napoli è senza ombra di dubbio quello di Tagliafico, terzino sinistro in uscita dall'Ajax, dove sta trovando poco spazio per la decisione di Ten Hag di dirottare sulla corsia mancina Blind. Gli azzurri lo seguono, ma il problema da superare è la volontà dei Lancieri di Amsterdam di lasciar partire il calciatore solo a titolo definitivo.

Tagliafico-Napoli, si inserisce il Barcellona

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, anche il Barcellona si starebbe muovendo per l'argentino ma il problema da risolvere sarebbe il medesimo. Anche i catalani, infatti, chiedono il calciatore in prestito, ma è inevitabile che al momento la preferenza del calciatore sia per gli spagnoli.