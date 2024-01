Ultime di calciomercato, sorpresa Belotti: l’attaccante lascia la Roma in direzione Fiorentina. Lo annunciano i colleghi di Tuttomercaoweb.Â

Calciomercato, Belotti alla FiorentinaÂ

Secondo quanto si apprende, la Viola ha raggiunto l’accordo per prendere in prestito secco e oneroso l’attaccante fino al 30 giugno. Manca l’accordo tra società toscana e calciatore ma non dovrebbero esserci problemi, con la fumata bianca quindi imminente.Â