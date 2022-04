Tmw - Siviglia su Senesi: può arrivare in estate

Calciomercato Napoli - Era diventato un forte obiettivo di mercato del Napoli Marcos Senesi che ora potrebbe firmare per il Siviglia. Arrivano aggiornamenti sul calciatore del Feyenoord. Il Siviglia è molto attento al mercato in modo da rafforzare varie posizioni in campo e una di queste è quella del difensore centrale. Jules Koundé potrebbe finire per partire e il club spagnolo punta ancora su Marcos Senesi. Come riporta TuttoMercatoWeb, il calciatore argentino sta ancora una volta scalando posizioni nella lista di Monchi che pensa al suo colpo in vista della prossima stagione.