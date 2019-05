Tmw - Si raffredda la pista Lozano: il PSV chiede 50 milioni, ecco quando si sono interrotti i contatti

Calciomercato Napoli Lozano - Il Napoli è alla costante ricerca delle pedine giuste da inserire nel suo organico e tra i nomi chiacchierati da più tempo non si può non annoverare il fenomeno del PSV Hirving Lozano. A quanto pare, però, questa pista sembra essersi raffreddata e non poco nelle ultime settimane ed a confermarlo sono stati di recente proprio i colleghi di Tuttomercatoweb.com.

Calciomercato Napoli, si raffredda la pista Lozano

A quanto pare, infatti, a frenare questa operazione c'è la valutazione altissima che fanno del calciatori i dirigenti del club olandese. La richiesta, infatti, è pari a ben 50 milioni di euro, a quelle che erano le aspettative del Napoli, intenzionato a chiudere sui 35-37 milioni. Inoltre, a quanto pare, a far tramontare questa opzione ha contribuito la decisione di Lorenzo Insigne di restare a Napoli dal momento che sono due calciatori dalle caratteristiche molto simili. Da quando è tornato il sereno tra il talento di Frattamaggiore ed il club azzurro, infatti, i contatti tra le parti si sono interrotti.

