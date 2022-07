Calciomercato Napoli - La Roma piazza lo scatto per Paulo Dybala. Come raccolto dalla redazione di TMW, i giallorossi avrebbero allacciato contatti con l'agente del giocatore, che di tutta risposta avrebbe aperto alla piazza giallorossa, gradita alla Joya, che ha anche raggiunto l'accordo con la Roma sulla parte economica. Il possibile ingresso di Dybala a Roma, però, è legato, come nel caso dell'Inter, ad una cessione, con Nicolò Zaniolo il candidato forte per un possibile addio.