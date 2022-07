TMW - Salernitana, il punto sull’attacco: l'Inter spinge per cedere Pinamonti, tutti i nomi

Federico Bonazzoli è in arrivo, ma il mercato della Salernitana in attacco non si fermerà al classe '97. L'idea di Danilo Iervolino e Morgan De Sanctis è quella di proseguire con un altro rinforzo in avanti: a Davide Nicola serve ancora un centravanti, quindi un altro colpo sarà battuto.

La Salernitana cerca un bomber

Come riporta Tuttomercatoweb, i nomi in lista sono tanti, tre su tutti: Andrea Pinamonti, Krszystof Piatek e Neal Maupay. Obiettivi complicati, trattati con l’idea di portarne al’Arechi uno. Il preferito della dirigenza campana, per età, caratteristiche e ingaggio, è Andrea Pinamonti. Con l'Inter c'è già un accordo sulla base di 15 milioni di euro più bonus e ricompra in favore del club nerazzurro, a cifre variabili: 35 milioni il primo anno, poi si sale. A frenare gli entusiasmi è l'attaccante di Cles, a oggi tutt'altro che convinto di raggiungere l'Arechi. Le alternative? Di lusso. Difficile definire così giocatori come Piatek e Maupay. Se da un lato non sarebbe tecnicamente il profilo cercato, dall’altro potrebbe giocare in coppia sia con Botheim che con Bonazzoli, e ed è tenuto in grande considerazione dalla dirigenza campana.

