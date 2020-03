Tmw - PSG, Icardi verso la non riconferma: l'argentino vuole l'Italia! Nuova tensione tra Inter e Juventus?

Ultime notizie mercato - La prossima estate potrebbe aprirsi un nuovo caso che ha caratterizzato l'intera sessione estiva scorsa. Mauro icardi, infatti, pare che viaggi verso la non riconferma al PSG, squadra in cui è attualmente in prestito dall'Inter. Il suo futuro, infatti, è strettamente legato alla conferma nel club parigino del direttore sportivo Leonardo e del tecnico Tuchel. Se dovesse tornare in nerazzurro, con la sua avventura all'Inter praticamente conclusa a causa dei rapporti ormai a dir poco deteriorati con la dirigenza e con la squadra, potrebbe ricrearsi la tensione tra i milanesi e la Juventus, la squadra che sognava l'argentino la scorsa estate. L'altra speranza di piazzare il bomber per Marotta evitando i malumori della tifoseria è rappresentata dal Real Madrid, con i galacticos alla ricerca dell'erede di Karim Benzema. A riportare la notizia è Tuttomercatoweb.

