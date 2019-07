TMW - Roberto Inglese, come riportato da Tuttomercatoweb con foto, ha raggiunto il ritiro del Parma. Acquistato in prestito con obbligo di riscatto dalla società ducale dal Napoli per circa 22 milioni totali, l'attaccante classe '91 ieri ha sottoscritto un contratto valido fino a giugno 2024 e da domani inizierà la preparazione agli ordini di mister D'Aversa, dopo l'esperienza dello scorso anno sempre al Parma in prestito.