Tmw - Ottimismo per Hermoso, Napoli deciso ad affondare il colpo nei prossimi giorni

Calciomercato Napoli - Hermoso-Napoli, arrivano le ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il possibile colpo del club azzurro in difesa, pronto a definire l'affare per il centrale di difesa ormai svincolato dopo l'ultima esperienza chiusa con l'Atletico Madrid.

Ci sono aggiornamenti molto importanti che riguardano la scelta del Napoli di puntare su Mario Hermoso. Le ultime notizie da Tmw:

Il Napoli è decisamente interessato al suo acquisto, proprio perché a parametro zero. C'è però una distanza abbastanza corposa fra l'offerta - un triennale da 3,5 milioni - alla richiesta, visto che Hermoso vuole capitalizzare il suo status, chiedendo 5 milioni all'anno per tre stagioni.

Una situazione quindi di stallo e che verrà limata, possibilmente, nei prossimi giorni. L'intenzione di giocare in Serie A c'è, così come ottimismo da parte del Napoli di chiudere la trattativa. La distanza però c'è ancora e non sarà semplice capire chi cercherà di abdicare dalla propria posizione. Hermoso nella scorsa stagione ha giocato 45 partite - 31 nella Liga e 9 in Champions League - di fatto ricoprendo una posizione da titolare nonostante l'ultimo anno di contratto che gli era rimasto.

Ha un valore di circa 25 milioni di euro e potrebbe quindi essere una plusvalenza. Il problema non sono - come sottolineato da più parti - le commissioni per gli agenti, bensì la forbice fra la richiesta di Hermoso e il Napoli stesso, comunque deciso ad affondare il colpo nei prossimi giorni.