TMW - Olivera più lontano dal Napoli: il Getafe ora vuole 20 milioni, ci sono altri due club europei

Calciomercato Napoli - Mathias Olivera si allontana dal Napoli. Si è improvvisamente raffreddata la trattativa che avrebbe dovuto portare in Serie A il laterale uruguaiano, con Giuntoli già al lavoro su altri profili. Nonostante le due società avessero definito un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto intorno agli 11 milioni di euro più 3-4 di bonus, in questi giorni il Getafe ha cambiato lo scenario.

Mathias Olivera

Calciomercato Olivera si allontana dal Napoli

Per il terzino sinistro di Montevideo, il club spagnolo pretende il versamento totale e immediato della clausola di risoluzione pari a 20 milioni di euro. Come filtra dallo stesso Getafe, come riporta Tuttomercatoweb, ci sarebbero almeno altre quattro offerte, oltre a quella di De Laurentiis. Le società più interessate sembrano Arsenal e Benfica.