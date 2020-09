TMW - Non solo la Roma, anche il Napoli su Kolasinac: le ultime

Non c'è solo la Roma sulle tracce di Sead Kolasinac, terzino classe '93 in forza all'Arsenal. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti anche il Napoli avrebbe messo nel mirino il bosniaco per rinforzare il reparto difensivo con un giocatore duttile che può giocare anche da centrale in una difesa a tre. Prima di affondare il colpo però i partenopei devono fare spazio nella rosa con Faouzi Ghoulam, che potrebbe passare al Wolverhampton, primo indiziato per fargli posto nell'organico a disposizione di Rino Gattuso.