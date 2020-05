TMW - Non solo il Napoli su Koch: anche Inter e Benfica sul difensore tedesco

Ultime calciomercato Napoli. Robin Koch, difensore del Friburgo, è uno dei nomi accostati al Napoli per rinforzare la retroguardia in vista della prossima stagione. Il giovane centrale, classe '96 già nel giro della Nazionale tedesca, piace però a diversi club europei: come riportato da Tuttomercatoweb, sul ragazzo c'è il pressing anche di Inter e Benfica. In stagione Koch ha confermato la sua crescita con numeri importanti, collezionando 26 presenze e 2 gol: per lui si profila una vera e propria asta.