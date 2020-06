TMW - Nizza, doppia offerta per Tsimikas: 10 e 12 milioni, rifiutate entrambe

Il Nizza ha presentato due offerte per Kostas Tsimikas, difensore di proprietà dell'Olympiakos. I francesi hanno proposto prima 10 milioni di euro, poi 12 milioni di euro, ma entrambe sono state rimandate al mittente. I biancorossi vorrebbero almeno 20 milioni di euro, cifra considerata attualmente inavvicinabile: potrebbero trovare forse un accordo intorno ai 15, ma è più una sensazione che non una certezza.

L'OLYMPIAKOS ASPETTA ANCHE LE ITALIANE - Quasi certamente Tsimikas sarà un pezzo pregiato del prossimo mercato e l'Olympiakos non ha fretta di cedere, ben sapendo che ci sono anche Napoli e Lazio in corsa, oltre a qualche club di Bundesliga. La speranza è di far partire un'asta che si avvicini ai venti milioni, il Nizza sperava di potere chiudere prima.