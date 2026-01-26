TMW - Ngonge, idea Porto! Possibile prestito con obbligo a determinate condizioni. Difficile uno scambio con Noslin della Lazio

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TMW - Ngonge, idea Porto! Possibile prestito con obbligo a determinate condizioni. Difficile uno scambio con Noslin della Lazio

Calciomercato SSC Napoli - Cyril Ngonge, attaccante belga classe 2000 di proprietà del Napoli (contratto fino al 2028) e attualmente in prestito al Torino, è finito nel mirino del Porto. Secondo Tuttomercatoweb, la trattativa potrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto, eventualmente obbligatorio a certe condizioni, con una valutazione intorno ai 15 milioni di euro. Il Torino sarebbe disposto a interrompere il prestito per le prestazioni deludenti del giocatore (1 gol in 23 presenze).

Si è parlato anche di un possibile trasferimento alla Lazio in uno scambio con Tijjani Noslin, ma le condizioni economiche potrebbero complicare l’operazione. Ngonge al Porto troverebbe l’allenatore italiano Francesco Farioli; la squadra sta dominando la Liga portoghese ed è in testa con un vantaggio di 4 punti sullo Sporting e 7 sul Benfica, nonostante una partita in meno.

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