TMW - Napoli su Sarr per sostituire Koulibaly: affare a parametro zero, da battere la concorrenza di Lazio e Eintracht

Ultime calciomercato Napoli. Uno dei difensori sul taccuino degli azzurri è sicuramente Malang Sarr: il centrale del Nizza si svincolerò automaticamente questa estate, facendo gola a diverse squadre che già sgomitano per accaparrarselo. Difensore francese classe '99, è stato inserito dal Times nella lista dei migliori 60 giocatori nati in quell'anno.

Sarr-Napoli, le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli starenne pensando a lui nel caso dovesse concretizzarsi l'addio di Kalidou Koulibaly. Assisito da Federico Pastorello, il giovane difensore potrebbe dunque approdare in Italia: oltre al Napoli, anche la Lazio ha mosso i primi passi mentre Inter e Atalanta appaiono più arretrate anche per le richieste economico dello stesso Sarr. Da non dimenticare anche la pista estera, con l'Eintracht Francoforte molto interessato al giovane prospetto.