TMW - Napoli su Dorgu del Lecce! Colpo indipendente da Spinazzola, spunta la valutazione del terzino danese

Calciomercato Napoli - Il Napoli valuta Patrick Dorgu per la fascia. Il difensore danese del Lecce piace a molti club in Serie A, lo racconta Tuttomercatoweb.

Gli azzurri prima dovranno eventualmente cedere qualcuno sulla fascia sinistra di difesa.

"Mario Rui probabilmente tornerà in Portogallo. Le discussioni con Sporting di Lisbona, Porto e Benfica vanno avanti da tempo, anche se per ora non c'è nulla di avanzato. Il suo addio aprirebbe alla possibilità di portare Dorgu a Napoli, indipendentemente da Spinazzola. Questo perché Olivera può agire da braccetto nella difesa a tre. Tornando all'esterno del Lecce, la valutazione è superiore ai 10 milioni, e ci sono anche Atalanta e Milan"