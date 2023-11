Tmw - Napoli, occhi su Vermereen dell'Anversa per il 2024: ruolo e richiesta economica

Calciomercato Napoli - Spunta un nome di mercato per il Napoli in vista del 2004. Si tratta di un talentuoso difensore 18enne che, come rivelano i colleghi di Tuttomercatoweb, sta stuzzicando ?le fantasie della dirigenza partenopea.

Mercato Napoli, piace Vermereen

Parliamo esattamente di Arthur Vermereen, difensore centrale dell'Anversa, capace all’evenienza di disimpegnarsi anche nel ruolo di mediano. I problemi sono due: la concorrenza da una parte considerando che è monitorato da big come Barcellona ed Arsenal, e il prezzo dall’altra in virtù di una richiesta da 25 milioni di euro che dopo l'Europeo potrebbe impennarsi ulteriormente.