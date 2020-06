TMW - Napoli, Juventus e Lazio: è sfida a tre per Vuskovic dell'Hajduk Spalato

Calcio mercato Napoli - Sembra destinato ad approdare in Italia uno dei giovani più interessanti del calcio croato. Si tratta di Mario Vuskovic, centrale difensivo classe 2001 dell'Hajduk Spalato.

Calciomercato Napoli, Vuskovic nel mirino: è sfida a Juve e Lazio

Il club dei balcani sarebbe in contatto con tre società di Serie A per la cessione del giocatore tornato in campo dopo il lockdown con la maglia da titolare nonostante la giovanissima età. Su Vuskovic le società in questione sono Juventus, Napoli e Lazio che hanno già preso contatti sia con l'Hajduk che con l'entourage in vista della prossima stagione.