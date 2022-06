Calciomercato Napoli - Il Napoli continua a trattare con l'Udinese per Gerard Deulofeu, ormai da tempo indicato come sostituto di Lorenzo Insigne nell'attacco di Spalletti. Secondo quanto raccolto da TMW, il club friulano avrebbe chiesto di inserire nell'affare Alessio Zerbin e gli azzurri starebbero prendendo in considerazione questa possibilità per provare a sbloccare una trattativa che va avanti già da diversi giorni senza raggiungere la fumata bianca.