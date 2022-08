Tmw - Monza su Petagna: si inserisce la Lazio, sondaggio di Sarri

Calciomercato Napoli - Ultimissime di mercato su Petagna pronto a lasciare il Napoli: ci sono Monza e Lazio su di lui, sondaggi della squadra di Sarri.

Monza continua a tenere più vivo che mai il nome di Andrea Petagna, attaccante che anche nell'amichevole odierna è andato in gol con la maglia del Napoli contro il Girona. I contatti coi brianzoli vanno avanti da settimane, ma per affondare il colpo Adriano Galliani ha prima bisogno di sistemare qualche situazione in uscita.

E così, secondo le ultime raccolte da TMW, su Petagna è tornata a farci qualche pensierino anche la Lazio. La società biancoceleste sta cercando da tempo un altro centravanti da regalare a Maurizio Sarri e il profilo di Petagna continua a piacere, tanto da aver sondato nuovamente il terreno nelle ultime ore. E nel caso in cui dovessero materializzarsi le condizioni giuste, il club di Lotito potrebbe anche decidere di accelerare.