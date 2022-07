Calciomercato Napoli - Con l’ipotesi Napoli purtroppo quasi completamente sfumata, Dries Mertens sta per abbracciare quella che potrebbe essere davvero la sua nuova squadra: il Marsiglia.

Mercato Napoli, Mertens chiude col Marsiglia?

Secondo quanto infatti riferiscono i colleghi di Tuttomercatoweb, il club francese è in pole position per il futuro del belga e i contatti procedono spediti. Tanto che nelle prossime ore, nonostante la Lazio interessata in Italia, potrebbe esserci già la fumata bianca col club transalpino.