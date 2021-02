Tmw - Meret, in estate il momento della verità: è nel mirino di una big

Calciomercato Napoli - Sta per arrivare il momento della verità per Alex Meret, portiere del Napoli ormai da tempo non più protagonista. Ecco quanto si legge su Tuttomercatoweb:

Il Napoli a parole lo ha sempre coccolato e protetto, ponendolo al centro del progetto futuro. Ma il prossimo anno, il quarto di Meret a Napoli, sarà verosimilmente quello buono per prendere una strada definitiva. In un senso o nell'altro. Anche perché il suo nome, in Italia e all'estero, è da sempre molto apprezzato e ambito sul mercato. Soprattutto dall'Inter, da mesi attenta alla sua evoluzione e che nel prossimo futuro potrebbe andare alla ricerca del sostituto di Samir Handanovic.