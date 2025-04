TMW - Mazzocchi potrebbe salutare il Napoli a fine stagione, una squadra di A lo segue

Calciomercato SSC Napoli - Pasquale Mazzocchi potrebbe salutare il Napoli al termine della stagione. Lo scrive Tuttomercatoweb.

Il laterale destro, prima riserva per Conte sulla fascia di competenza, "è seguito con insistenza dal Parma, intenzionato a rinforzare quella zona del campo. Ovviamente servirebbe la permanenza in Serie A per convincere l'ex Salernitana".

In questa stagione Mazzocchi ha disputato 18 gare in campionato più 2 in Coppa Italia, per un totale di 847 minuti, senza gol o assist.