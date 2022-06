Tmw - Lukaku-Inter: incontro positivo, proposta di 5 milioni

Calciomercato - L'Inter oltre a pensare di acquistare Dybala è pronta a chiudere per Lukaku. Oggi c'è stato un incontro con il Chelsea che è stato molto positivo secondo Tmw.

Contatto positivo col Chelsea, c’è da lavorare. Confermato il summit, virtuale, fra i vertici dell’Inter e la nuova proprietà dei Blues: il club nerazzurro ha messo sul piatto una proposta da 5 milioni di euro per il prestito del grande ex. Al momento non basta: gli inglesi hanno chiesto di alzare la posta, senza indicare una cifra concreta. La distanza, comunque, non è elevatissima: al Chelsea può bastare un contributo nettamente inferiore si 20-25 milioni inizialmente immaginati. E così in viale della Liberazione si respira grande ottimismo, pur con la consapevolezza che c’è ancora da trattare.