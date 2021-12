Calciomercato Napoli - Insigne firmerà il rinnovo con il Napoli? L'edizione odierna di TMW racconta come stanno le cose tra il capitano e De Laurentiis sulla questione.

"A differenza di Kessiè e Dybala l'attaccante campione d'Europa non è mai stato vicino al rinnovo con il Napoli: continua ad essere capitano e protagonista in campo, ma le proposte di Inter e Toronto lo fanno vacillare, al punto che al momento l'ipotesi che possa restare in azzurro sono davvero poche".