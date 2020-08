Ultime notizie mercato Napoli - Su Tuttomercatoweb arrivano le ultime notizie relative al trasferimento di Pepe Reina alla Lazio:

"Pepe Reina sarà domani ad Auronzo di Cadore, dove la Lazio sta preparando la prossima stagione di Serie A, e non solo. Stando a quanto da noi raccolto, il portiere spagnolo salirà in ritiro insieme al ds Tare. Dopo Escalante, il portiere iberico è il secondo acquisto stagionale per i biancocelesti di Inzaghi".