TMW - Kulusevski-Napoli, ecco come stanno realmente le cose: al momento è un sogno

Calciomercato Napoli - In queste ore è spuntata fuori una voce di mercato che vedrebbe il Napoli interessato al profilo di Dejan Kulusevski del Tottenham. L'ex Juve però, secondo quanto riportato da TMW, al momento sarebbe solo un sogno per gli azzurri:

"Dejan Kulusevski come regalo per Antonio Conte? Un sogno difficile da realizzare, sia per il tecnico ex Juventus e Inter - che chiederebbe comunque uno stipendio da top di categoria - che per l'attaccante svedese. Perché se è vero che i soldi di Osimhen verranno reinvestiti con oculatezza, dall'altro la valutazione che ne fa il Tottenham è di circa 60 milioni di euro, sempre che Postecoglou decida di lasciarlo andare. Come già visto con Hojbjerg in inverno, non difficile contrattare con Levy su un ipotetico prestito. E Kulusevski, giocando praticamente tutte le partite, non è sul mercato in questo momento.



Così il primo meccanismo che si deve innescare è quello di volere ritornare eventualmente in Italia, a tutti i costi. Chiedendo quindi la cessione e impuntandosi, ben sapendo che però ci sono altri quattro anni di contratto. Oltre alla durata c'è un'altra problematica abbastanza evidente. Come per Conte, anche Kulusevski percepisce uno stipendio di importante: attualmente galleggia intorno ai 5 milioni - a salire - agli Spurs. Un eventuale trasferimento vorrebbe dire un aumento contrattuale e, Osimhen a parte, nei piani del Napoli non c'è la voglia di ingolfarsi sul monte ingaggi.

Per questi motivi arrivare a Kulusevski sembra più un sogno di una possibilità reale".