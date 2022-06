TMW - Koulibaly, no alla Juventus: l'ha ribadito a De Laurentiis in settimana

Ultime calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly rifiuta la Juventus e attende la proposta di De Laurentiis: proprio al presidente, infatti, il difensore e futuro capitano della SSC Napoli ha confessato la sua decisione pochi giorni fa.

Di seguito un estratto dall'editoriale per TMW di Enzo Bucchioni su Koulibaly:

"Quasi impossibile, invece, portare Koulibaly a Torino. Come vi avevamo anticipato diverso tempo fa, il difensore del Napoli non vuole andare alla Juve, la rivale delle rivali, per rispetto della tifoseria napoletana. L’ha detto da due mesi e ribadito a De Laurentiis in settimana".