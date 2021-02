TMW - Koulibaly, è duello Man City-United! Pressing alto sul Napoli, anche Fabian Ruiz sul mercato senza rinnovo

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly torna nel mirino dei club di Premier League, in particolare il difensore senegalese della SSC Napoli è nel mirino delle squadre di Manchester. A rivelarlo è Niccolò Ceccarini, esperto di calcio mercato e direttore di TMW Radio.

Nel consueto editoriale del sabato per TMW, Niccolò Ceccarini scrive:

"E veniamo al Napoli. C’è di nuovo movimento su Fabian Ruiz e Koulibaly. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 ma al momento non ci sono segnali per un rinnovo e quindi di fronte ad un’offerta importante il club azzurro è intenzionato a fare le sue valutazioni. Già la scorsa estate si era fatto vivo l'Atletico Madrid e questa è una possibilità che tra qualche mese potrebbe tornare fortemente concreta. Per Koulibaly si profila un sorta di duello tra Manchester City e United, che da tempo stanno cercando un forte difensore centrale. Nel settembre scorso il club di Guardiola era arrivato ad offrire fino a 60 milioni di euro. Ora la situazione economica è cambiata, difficile che si possano raggiungere queste cifre ma il pressing resta alto. Nel mirino dei Red Devils, oltre al difensore senegalese, c’è anche Milenkovic, che ha il contatto in scadenza nel giugno 2022 e quasi sicuramente non rinnoverà".