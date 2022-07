TMW - Kim Min jae-Napoli: ritardo chiusura affare per una legge coreana, il retroscena

Calciomercato Napoli - Kim Min Jae al Napoli, affare fatto come raccontato in questi giorni. Il calciatore è in partenza e presto sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Un affare da diciannove milioni di euro. Il ritardo per la chiusura formale dell’affare è stato dettato anche da una legge prevista dal governo coreano secondo cui, in questo caso Kim, avrebbe dovuto riconoscere la metà dei proventi al suo Paese.

E così tutte le parti in causa hanno lavorato per ridurre al minimo la somma che il calciatore non avrà a disposizione e che quindi dovrà girare alla Corea. Contratto di tre anni più due di opzione a due milioni e mezzo netti per stagione. E dal secondo anno chi vorrà acquistare Kim Min Jae dovrà sborsare quarantadue milioni, come previsto dalla clausola. La nuova avventura può cominciare, Kim Min Jae pronto per il Napoli…