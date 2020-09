Tmw - Inter, dopo l'addio di Godin possibile assalto ad Acerbi

Ultime notizie calcio mercato Napoli - L'Inter continua a lavorare sul mercato. Per questo motivo, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, i nerazzurri si starebbero guardando attorno a caccia di un erede di Diego Godin. L'uruguaiano, infatti, è molto vicino al Cagliari ed il nome che la dirigenza sta valutando sarebbe quello di Francesco Acerbi, attualmente in forza alla Lazio e seguito anche dal Napoli. Ancora nessun contatto con i capitolini o con l'entourage, ma l'assalto potrebbe partire dopo la cessione dell'ex Atletico Madrid. A breve è previsto un incontro tra l'agente di Acerbi ed i dirigenti biancocelesti per parlare di futuro.

Inter su Acerbi