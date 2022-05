Al Napoli piace molto Hamed Traorè, talento del Sassuolo, che Giuntoli già seguiva ai tempi della sua militanza ad Empoli.

La Juventus aveva una prelazione per l'acquisto ma non l'ha esercitata, adesso il Sassuolo ha detto no ai 15 milioni del Napoli e ne chiede quasi il doppio. Come sempre accade: per il club neroverde nessuno è incedibile ma se parte, lo fa solo e soltanto alle cifre fissate da Carnevali e dirigenza. Traoré compreso.

Lo riporta Tuttomercatoweb.