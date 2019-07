TMW - Il Real non cederà James all'Atletico, ma Florentino vuole tutto e subito dal Napoli

Calciomercato Napoli - Come riporta Tuttomercatoweb.com, detto che di Paratici non c’è mai da fidarsi, che la Juve fino al 2 settembre su Icardi è capace di tutto, però l’unica alternativa credibile sembra essere rimasta il Napoli. Che dopo l’offerta rifiutata di 50 milioni non si è ancora fatto vivo di nuovo, ma nel frattempo studia il caso James Rodriguez.

Ci sono novità. La situazione è questa: non è vero che sicuramente James Rodriguez non si muoverà dal Real Madrid. L’annuncio della Casa Blanca è a solo ed esclusivo uso dell’ottenere i soldi per il suo cartellino con una cessione, anche perché c’è l’esigenza di fare cassa per potersi muovere per Pogba. Dopo il 3-7, Florentino è sotto pressione e non può più cederlo all’Atletico, e allora aspetta la mossa del Napoli, ma senza fare sconti.



Arrivano informazioni che tanto Florentino quanto Jorge Mendes siano rimasti molto contrariati dall’intemerata di De Laurentiis, ovvero dalle dichiarazioni con cui il presidente del Napoli metteva alle strette quello del Real Madrid sull’insensatezza del richiedere una cessione a titolo definitivo. Mendes non è uno orgoglioso al punto da far saltare un affare per questioni simili, business is business, ma Florentino sì: per cui adesso la richiesta si è irrigidita, anzi esigendo che il primo versamento del cartellino copra gran parte della cifra totale.



E se al Real Madrid dovesse sfuggire Pogba anche per colpa del Napoli, è difficile immaginarsi trattamenti di favore entro il 2 settembre…