TMW - Il Parma progetta il colpo Ounas dal Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli - Al vaglio del Parma diversi elementi per il prossimo e imminente mercato, con la rosa gialloblù che necessariamente subirà variazioni.

Ultime mercato Napoli

Tra i nomi che il club ducale ha messo nel mirino, stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, c'è quello dell'esterno d'attacco del Napoli Adam Ounas, impegnato adesso in Coppa d'Africa; una strada però in salita quella che porta al classe '96, considerando l'esosa richiesta della società partenopea, che non lascerà partire il giocatore per una cifra inferiore ai 15 milioni.