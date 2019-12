Calciomercato Napoli - Nuova idea per la fascia sinistra del Napoli, che ha messo nel mirino l’esterno classe 2000 Brian Rodriguez dei Los Angeles Galaxy, ex Penarol (lo seguì anche il Torino qualche mese fa). Primi contatti con il suo entourage, il medesimo che segue anche il percorso di Lucas Torreira dell'Arsenal. Per l'ex Sampdoria, che oggi conoscerà il suo nuovo tecnico Arteta ed è un obiettivo importante per il centrocampo azzurro già a gennaio, ipotesi prestito non percorribile.