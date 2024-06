Tmw - Il Napoli offre di più dell'Inter per Giovanni Leoni: la situazione

Calciomercato Napoli - Secondo le ultimissime di calciomercato riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb il Napoli è in vantaggio per l'acquisto del giovane talento classe 2006 Giovanni Leoni.

Come rivelato da Tmw, infatti, Giovanni Leoni è uno degli uomini mercato più ambiti di questo inizio di finestra estiva. Il difensore della Sampdoria è al centro di una disputa fra Inter e Napoli. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro, a Milano, con il direttore sportivo della Samp per discutere gli eventuali contorni dell'operazione. In questo momento Leoni preferirebbe la destinazione meneghina, ma non è detto che alla fine il Napoli non riesca a ottenerne il sì. L'idea degli azzurri è quella di offrire più del club nerazzurro, sia alla Samp che al calciatore.