Tmw - Il Napoli mette Lozano sul mercato! De Laurentiis ha stabilito il prezzo, c'è l'Everton

Calciomercato Napoli - Ieri l'incontro a Capri tra De Laurentiis e Gattuso per stabilire i piani futuri e di mercato del Napoli, era presente anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Oltre al mercato in entrata, si è parlato molto di quello in uscita, dove l'allenatore ha messo in chiaro la situazione alla società riguardo alcuni calciatori. Tra questi Hirving Lozano, arrivato la scorsa estate come l'acquisto più caro della storia del club. Il messicano ha deluso ed ora, secondo Tuttomercatoweb, il Napoli ha deciso di metterlo sul mercato. De Laurentiis ha fissato il prezzo, per meno di 32 milioni di euro non partirà. Un'offerta può arrivae dall'Everton di Carlo Ancelotti che stravede per lui.