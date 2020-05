TMW - Il Gremio chiede 32 milioni per Everton: gli scenari con il Napoli e l'ostacolo commissioni

Il cambio favorevole, l'apertura da parte del presidente del Gremio, la speranza di un colpo da grande squadra. Napoli sogna Everton Sousa Soares, il miglior giocatore della scorsa Copa America, inseguito da praticamente tutti i club europei nel 2019. Un tentativo di anticipare tutti, perché la concorrenza è molta e l'intenzione è di non far partire un'asta, sfruttando il Coronavirus per assicurarsi un jolly che farebbe sognare nel 4-3-3 di Gattuso.

RICHIESTE ESORBITANTI NEL 2019 - La realtà è che il Gremio aveva voglia di fare cassa già l'estate scorsa, ma la situazione in Brasile - più in generale in Sudamerica - è sempre discretamente border line, soprattutto per ciò che concerne la proprietà del cartellino del giocatore. Fondi di investimento, percentuali, agenti che si infilano in mezzo e cercano di lucrare, genitori che vedono il figlio come un modo perfetto per diventare ricchi. E la situazione è confusionaria. Nel 2019 il Gremio chiedeva tra i 40 e i 50 milioni di euro, ma le commissioni si aggiravano intorno ai 20-30 milioni. Ok, Everton era stato il trascinatore della nazionale brasiliana, ma in Europa non c'è mai stato. Troppi soldi per una possibile incognita.