TMW - Il Genoa ha chiesto Younes al Napoli: il tedesco non è convinto sul trasferimento

Andriy Shevchenko ha chiesto chiaramente rinforzi per poter cambiare modulo nella giornata di ieri: vuole poter passare al 4-3-3 e per questo ha chiesto due tipologie di giocatori al direttore Spors e alla proprietà: esterni di grande fantasia, possibilmente anche dei trequartisti capaci di giocare sull'esterno. Per questo, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, procede spedita la trattativa per riportare in Italia Amin Younes: E' già andato in scena un summit con l'agente del giocatore, pronto a lasciare l'Eintracht Francoforte: è di proprietà del Napoli ma ancora non si sarebbe convinto a dire di sì al Genoa.