Tmw - Il caso Di Lorenzo può rientrare: arrivano le scuse di Manna al capitano, gli aggiornamenti

Calciomercato Napoli, il caso Di Lorenzo può rientrare: lo assicurano i colleghi di Tuttomercatoweb. “Per venderlo dovete passare sul mio cadavere”, ha del resto detto Antonio Conte in questi giorni di mediazioni e chiarimenti per una posizione che il tecnico ha ribadito anche al procuratore dell'esterno nel recente faccia a faccia.

Caso Di Lorenzo, telefonata di Manna: le ultimissime

All'indomani del confronto di ieri, il dirigente Giovanni Manna - svela Tmw - ha chiamato Di Lorenzo chiedendogli scusa per la gestione superficiale avuta in precedenza e ribadendogli che non è sul mercato. Un gesto importante perché è proprio da un primissimo approccio col neo Ds, dove lo stesso lo aveva definito potenzialmente in vendita, che il tutto è iniziato. Da capitano, ora Di Lorenzo si aspetta una telefonata da De Laurentiis che, se arrivasse, potrebbe davvero far rientrare il caso.