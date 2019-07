Icardi-Napoli, TMW: contatti avviati con l'Inter! Marotta ha fissato il prezzo, c'è anche la Juve. L'argentino non ha rifiutato l'azzurro

Novità per il mercato del Napoli su Mauro Icardi. Secondo quanto riferito da Tancredi Palmeri, per TMW, il club di De Laurentiis avrebbe contattato direttamente l'Inter. Icardi non ha detto 'no' agli azzurri, idem per la Juventus.

Il prezzo fissato dall’Inter per Icardi alla Juventus è 80 milioni di €. Ma è arrivato il contatto anche del Napoli, e il prezzo annunciato dall’Inter a De Laurentiis è differente: 70 milioni di €.

Dunque un prezzo particolare fatto dai nerazzurri ai rivali storici, tanto per le ruggini recentissime, quanto o soprattutto perché si tratterebbe di rinforzare il rivale diretto al cui trono l’Inter aspira.

Il Napoli ha quindi un vantaggio di 10 milioni sulla Juventus: ma il presidente De Laurentiis però non vuole andare avanti per ora, spera anche lui di chiudere a non più di una cinquantina di milioni, e aspetta che sia l’Inter a venirle incontro.